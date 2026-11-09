Određen pritvor Nemanji Gajiću: U kamionu pronađeno 35 kilograma droge

Autor:ATV redakcija
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Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Nemanji Gajiću u čijem kamionu je pronađeno 35 kilograma droge kanabis, saopšteno je iz ove pravosudne institucije.
Pritvor mu je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo.
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Gajić je uhapšen u petak, 6. novembra na području Sarajeva, kada su prilikom pretresa njegovog kamiona pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH pronašli oko 35 kilograma droge kanabis namijenjene za uličnu prodaju.
On se sumnjiči za nedozvoljeni promet opojnim drogama.
(Srna)
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