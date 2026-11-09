U Mostaru opljačkan bankomat uz pomoć eksplozivne naprave

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Foto: Pexel/Eduardo Soares

Bankomat jedne banke u Mostaru rano jutros je opljačkan, uz pomoć eksplozivne naprave.

Na mjestu događaja nalazi se policija koja vrši uviđaj, prenose federalni mediji. Više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja. (Srna)

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