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U Mostaru opljačkan bankomat uz pomoć eksplozivne naprave

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АТВ редакција
09.11.2026 08:26

Komentari:

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Foto: Pexel/Eduardo Soares

Bankomat jedne banke u Mostaru rano jutros je opljačkan, uz pomoć eksplozivne naprave.

Na mjestu događaja nalazi se policija koja vrši uviđaj, prenose federalni mediji.

Više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja.

(Srna)

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Tagovi :

Mostar

bankomat

Pljačka

uviđaj

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