Ima povrijeđenih: Oglasila se policija o nesreći na putu prema Banjaluci

Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Jajce - Banjaluka u mjestu Podmilačje, rečeno je u Policijskoj stanici Jajce.

U toku je uviđaj, do čijeg završetka će na snazi biti obustava saobraćaja.

Obustava saobraćaja izazvala je zastoje prema Banjaluci, a vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce ili da budu strpljivi dok se saobraćaj ne normalizuje, javili su federalni mediji, prenosi "Srna".