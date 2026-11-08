Ima povrijeđenih: Oglasila se policija o nesreći na putu prema Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Jajce - Banjaluka u mjestu Podmilačje, rečeno je u Policijskoj stanici Jajce.
U toku je uviđaj, do čijeg završetka će na snazi biti obustava saobraćaja.
Obustava saobraćaja izazvala je zastoje prema Banjaluci, a vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce ili da budu strpljivi dok se saobraćaj ne normalizuje, javili su federalni mediji, prenosi "Srna".
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