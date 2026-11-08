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Ima povrijeđenih: Oglasila se policija o nesreći na putu prema Banjaluci

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АТВ редакција
08.11.2026 17:40

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Udes u Podmilačju
Foto: Viber

Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Jajce - Banjaluka u mjestu Podmilačje, rečeno je u Policijskoj stanici Jajce.

U toku je uviđaj, do čijeg završetka će na snazi biti obustava saobraćaja.

Obustava saobraćaja izazvala je zastoje prema Banjaluci, a vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce ili da budu strpljivi dok se saobraćaj ne normalizuje, javili su federalni mediji, prenosi "Srna".

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Jajce

Banjaluka

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