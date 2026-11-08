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Težak udes na putu Banjaluka-Jajce: Hitna na terenu, obustavljen saobraćaj

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Стеван Лулић
08.11.2026 17:20

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Udes u Podmilačju
Foto: Viber

Teška saobraćajna nesreća desila se u nedjelju nu poslijepodnevnim satima na putu Banjaluka - Jajce u mjestu Podmilačje.

Na mjestu događaja su Hitna pomoć i policija koja obavlja uviđaj.

Međutim, za sada nema informacija koliko je osoba povrijeđeno i koliki je stepen njihovih povreda.

Zbog ovog udesa saobraćaj je potpuno blokiran i obustava će trajati do završetka uviđaja.

Tačne okolnosti pod kojima je došlo do nesreće još uvijek nisu poznate.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

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