Težak udes na putu Banjaluka-Jajce: Hitna na terenu, obustavljen saobraćaj

Teška saobraćajna nesreća desila se u nedjelju nu poslijepodnevnim satima na putu Banjaluka - Jajce u mjestu Podmilačje.

Na mjestu događaja su Hitna pomoć i policija koja obavlja uviđaj.

Međutim, za sada nema informacija koliko je osoba povrijeđeno i koliki je stepen njihovih povreda.

Zbog ovog udesa saobraćaj je potpuno blokiran i obustava će trajati do završetka uviđaja.

Tačne okolnosti pod kojima je došlo do nesreće još uvijek nisu poznate.