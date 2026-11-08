Težak udes na putu Banjaluka-Jajce: Hitna na terenu, obustavljen saobraćaj

Autor:Stevan Lulić
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Teška saobraćajna nesreća desila se u nedjelju nu poslijepodnevnim satima na putu Banjaluka - Jajce u mjestu Podmilačje.
Na mjestu događaja su Hitna pomoć i policija koja obavlja uviđaj.
Međutim, za sada nema informacija koliko je osoba povrijeđeno i koliki je stepen njihovih povreda.
Zbog ovog udesa saobraćaj je potpuno blokiran i obustava će trajati do završetka uviđaja.
Tačne okolnosti pod kojima je došlo do nesreće još uvijek nisu poznate.
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