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Incident kod Banjaluke: Pucao na divlju svinju pa upucao lovca

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АТВ редакција
08.11.2026 16:08

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Incident kod Banjaluke: Pucao na divlju svinju pa upucao lovca
Foto: ATV

U Lovačkom udruženju "Potkozarje" Piskavica jutros je lovac tokom pucanja na svinju nehotice pogodio kolegu u lopaticu, koji je hitno prevezen u bolnicu.

Lovački uranak u Piskavici umalo je završio kobno nakon što je ranjen lovac.

Naime, njega je kolega, tokom pucanja na divlju svinju, nehotice ranio, saznaje Provjereno.info.

Nesrećni lovac pogođen je u lopaticu.

Kolege iz Lovačkog udruženja Potkozarje-Piskavica, povrijeđenom lovcu pružili su prvu pomoć i on je prevezen u bolnicu radi pružanja dalje neophodne medicinske pomoći.

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Tagovi :

Lovci

Lov

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