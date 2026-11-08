Incident kod Banjaluke: Pucao na divlju svinju pa upucao lovca

Autor:ATV redakcija
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U Lovačkom udruženju "Potkozarje" Piskavica jutros je lovac tokom pucanja na svinju nehotice pogodio kolegu u lopaticu, koji je hitno prevezen u bolnicu.
Lovački uranak u Piskavici umalo je završio kobno nakon što je ranjen lovac.
Naime, njega je kolega, tokom pucanja na divlju svinju, nehotice ranio, saznaje Provjereno.info.
Nesrećni lovac pogođen je u lopaticu.
Kolege iz Lovačkog udruženja Potkozarje-Piskavica, povrijeđenom lovcu pružili su prvu pomoć i on je prevezen u bolnicu radi pružanja dalje neophodne medicinske pomoći.
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