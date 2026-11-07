Teška nesreća kod Sarajeva: Saobraćaj obustavljen, ima povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
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Danas se u mjestu Osenik kod Sarajeva dogodila teža saobraćajna nesreća u kojoj ima povrijeđenih osoba.
U nesreći su učestvovali jedno privatno motorno vozilo i jedno teretno vozilo. Kako je potvrđeno iz MUP-a KS, dvije osobe su povrijeđene.
“Nesreća je prijavljena u 10:20 sati. Učestvovala su dva vozila i dva lica su povrijeđena i prevezena na KUM”, potvrdili su za CrnuHroniku iz Operativnog centra MUP-a KS.
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Saobraćaj je u potpunosti obustavljen, potvrdili su iz BIHAMK-a.
“Zbog saobraćajne nezgode u mjestu Osenik obustavljen je saobraćaj na dionici magistralne ceste Hadžići-Tarčin”, rekli su iz BIHAMK-a.
Pripadnici MUP-a KS su na licu mjesta i uviđaj je u toku.
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