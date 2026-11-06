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Saobraćajna nesreća na auto-putu, dijelovi automobila rasuti

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АТВ редакција
06.11.2026 18:14

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Automobil policije Federacije BiH na nepoznatoj lokaciji parkiran sa upaljenim rotacionim svjetlima tokom noći
Foto: ATV

Dva vozila sudarila su se danas u 17:20 sati na autoputu kod Podlugova, na dionici Podlugovi – Visoko, potvrđeno je u Operativnom centru MUP-a KS.

Kako su kazali iz policije, u nesreći nije bilo povrijeđenih, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta. Sudeći prema fotografiji, dijelovi automobila rasuti su po cesti.

Zbog ove nesreće saobraćaj je na navedenoj dionici otežan.

(Avaz)

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Tagovi :

Sarajevo

Saobraćajna nesreća

udes

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