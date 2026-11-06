Tek što je otvorena, a već problemi na novoj dionici auto-puta u BiH

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Na auto-putu A-1 na petlji Zenica sjever prevrnula se prikolica kamiona natovarena balvanima.
Formirale su se velike kolone vozila.
Nezgoda se dogodila na isključnom kraku prema Zenici sjever, na tek otvorenoj dionici auto-puta.
Iz BIHAMK-a su saopštili da je u nezgodi učestvovalo jedno vozilo.
Zbog nezgode se saobraća usporeno, voznom trakom, pa vozači trebaju računati na zastoje na ovom dijelu auto-puta.
Iz BIHAMK-a apeluju na sve učesnike u saobraćaju da vožnju prilagode uslovima na putu, piše "Fokus".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
2 h0
Hronika
3 h0
Hronika
4 h1
Hronika
4 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu