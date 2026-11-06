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Tek što je otvorena, a već problemi na novoj dionici auto-puta u BiH

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АТВ редакција
06.11.2026 17:03

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Balvani na auto-putu kod Zenice
Foto: Viber

Na auto-putu A-1 na petlji Zenica sjever prevrnula se prikolica kamiona natovarena balvanima.

Formirale su se velike kolone vozila.

Nezgoda se dogodila na isključnom kraku prema Zenici sjever, na tek otvorenoj dionici auto-puta.

Iz BIHAMK-a su saopštili da je u nezgodi učestvovalo jedno vozilo.

Upozorenje BIHAMK-a

Zbog nezgode se saobraća usporeno, voznom trakom, pa vozači trebaju računati na zastoje na ovom dijelu auto-puta.

Iz BIHAMK-a apeluju na sve učesnike u saobraćaju da vožnju prilagode uslovima na putu, piše "Fokus".

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

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