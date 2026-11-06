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Nikola Popović uhapšen zbog ubistva Dragana Stojanovića iz Čelinca

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Новинар АТВ Огњен Матавуљ
06.11.2026 13:06

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Nikola Popović uhapšen zbog ubistva Dragana Stojanovića iz Čelinca
Foto: ATV

Nikola Popović iz Glamočana uhapšen je zbog sumnje da je počinio ubistvo Dragana Stojanovića iz Čelinca, koji je preko vikenda podlegao u UKC Republike Srpske, potvrđeno je za ATV.

Popović je iza 12 časova lišen slobode po nalogu Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

”Nakon što je tužilaštvu dostavljen nalaz obdukcije izdat je nalog za hapšenje osumnjičenog zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Nakon kriminalističke obrade Popović će biti predat u nadležnost tužilaštva na dalje postupanje”, rekao je izvor ATV-a.

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Podsjetimo, Dragan Stojanović je teško povrijeđen u tuči u Glamočanima kod Banjaluke. Zadobio je teške povrede glave koje su mu nanesene metalnom šipkom.

Tuča se dogodila 12. oktobra oko 17.50 časova u ulici Ilije Tomića u Glamočanima kod Laktaša. U svemu su učestvovali Dragan i njegov brat, te Nikola Popović iz Laktaša. Nakon tuče svima je ukazana pomoć u UKC-u. Na licu mjesta je izvršen uviđaj i cijeli slučaj je tada kvalifikovan kao učestvovanje u tuči.

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Ubistvo

Dragan Stojanović

Nikola Popović

tuča u Glamočanima

OJT Banjaluka

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