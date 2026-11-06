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Paljanin teško povrijeđen u tuči, trojica uhapšena, za jednim se traga

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Новинар АТВ Огњен Матавуљ
06.11.2026 11:16

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Paljanin teško povrijeđen u tuči, trojica uhapšena, za jednim se traga

Paljanska policija uhapsila je P.Đ, P.G. i P.N. i traga za T.Nj. svi iz Pala zbog sumnje da su učestvovali u tuči u kojoj je jedna osoba teško povrijeđena.

U PU Istočno Sarajevo navode da im je cijeli slučaj prijavljen juče oko dva sata iza ponoći.

”Policijskoj stanici je prijavljeno da je u ugostiteljskom objektu u Palama došlo do tuče između više lica, u kojoj je jedna osoba povrijeđena. Povrijeđenom je ukazana ljekarska pomoć u Bolnici ”Srbija” u Istočnom Sarajevu, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.

Dodaju da policija sprovodi sve operativne mjere i radnje na rasvjetljavanju cijelog slučaja, koji je kvalifikovan kao krivično djelo nanošenja teški tjelesnih povreda.

”Za sada su uhapšeni P.Đ., P.G. i P.N. svi iz Pala, dok se nastavlja rad na pronasku T.Nj. iz Pala”, navode u policiji.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

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Tagovi :

Tuča

Pale

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Bolnica Srbija

hapšenje

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