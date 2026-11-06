Uhapšen muškarac, automatskom puškom prijetio radniku kafića

Prijedorska policija uhapsila je D.G. iz Omarske zbog sumnje da je ispred ugostiteljskog objekta repetirao automatsku pušku, prijeteći čuvaru objekta.

Sve odigralo juče oko 2.30 časova u Gornjoj Lamovitoj kod Prijedora. Kako nezvanično saznajemo D.G. je tokom večeri kockao na aparatima, da bi mu radnik oko dva sata iza ponoći rekao da, zbog fajronta, mora napustiti objekat. Osumnjičeni je nakon toga otišao, ali se vratio pred objekat sa automatskom puškom koju je repetirao i prijeteći pozivao radnika da izađe napolje.

U PU Prijedor navode da je D.G. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela ugrožavanje sigurnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja.

”Hapšenju je prethodila prijava da je osumnjičeni na parking prostoru ispred ugostiteljskog objekta u Gornjoj Lamovitoj repetirao vatreno oružje - automatsku pušku, uputivši prijetnje oštećenom licu koje se nalazilo u objektu.

Pretresom stambenih prostorija koje koristi osumnjičeni pronađena je i oduzeta automatska puška”, saopštila je PU Prijedor.

U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će protiv D.G. biti dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru za počinjena krivična djela.