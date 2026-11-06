Akcija ”Demidž”: Predložen pritvor za devetoricu osumnjičenih

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora za devetoricu uhapšenih u akciji ”Demidž”.

Pritvor je predložen Mladenu Samardžiji (36) iz Slovenije, Bobanu Kantaru (34), Srđanu Velimiroviću (30), Branku Jeličiću (42), Maksimilijanu Paniću (34), Radomiru Popoviću (30), Miroslavu Kalabiću (31) svi iz Banjaluke, Siniši Vujinoviću (55) iz Odžaka i Slobodanu Škrbiću(30) iz Banjaluke, dok je na slobodu pušten Dejan Gatarić (22) iz Mrkonjić Grada.

Svi su osumnjičeni da su počinili krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogom.

Trgovali narkoticima od početka 2025. godine

”Istraga se sprovodi zbog sumnje da su od početka 2025. do 4. novembra 2026. godine osumnjičeni neovlašteno radi dalje prodaje kupovali, držali, prenosili i prodavali marihuanu i kokain korisnicima u Banjaluci, Laktašima i na području opštine Odžak”, saopštilo je tužilaštvo.

Hronika Akcija ”Demidž”: Poznato ko je sproveden u tužilaštvo, za četvoricom se traga

Po nalogu tužilaštva akciju ”Demidž” u srijedu su sproveli PU Banjaluka i Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske. Tokom realizacije akcije izvršeni su pretresi na 20 lokacija.

Zaplijenjeno 12,5 kg marihuane i 500 grama kokaina

Sprovođenje - akcija "Demidž"

”Tom prilikom je pronađeno i oduzeto oko 12,5 kilograma marihuane, oko 500 grama bijelog praha nalik kokainu, manja količina hašiša, auotmobil, više digitalnih vaga i mobilnih telefona, testovi za utvrđivanje čistoće kokaina, dva pištolja, preko 100.000 KM u kešu, kao i drugi predmeti koji će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku”, saopštila je PU Banjaluka.

Akcija Demidž

Tužilaštvu je dostavljen izvještaj protiv ukupno 18 osumnjičenih, od čega su četvorica nedostupni istražnim organima. Među njima je i Predrag Petković za kojim će biti raspisana potraga.