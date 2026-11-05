Tragedija u Tesliću: Naređena obdukcija tijela stradalog radnika

Okružno javno tužilaštvo iz Doboja naredilo je da se izvrši pregled i obdukcija tijela muškarca A.B. iz Gračanice, koji je nastradao tokom izvođenja radova u Tesliću, kako bi se utvrdio tačan uzrok i okolnosti njegove smrti.

Tužilaštva je danas rečeno da su službenici Policijske stranice Teslić u predmetnom slučaju, koji se dogodio 28. oktobra, obavili uviđaj pod nadzorom i u prisustvu dežurnog okružnog javnog tužioca i inspektora zaštite na radu.

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"Nakon što tužilaštvu bude dostavljen izvještaj policije o preduzetim mjerama i radnjama, a na osnovu svih prikupljenih dokaza, odlučiće se o daljem toku postupka i donijeti tužilačka odluka", istaknuto je iz dobojskog Tužilaštva, prenosi "Srna".