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Pucnjava u Zenici, oštećen automobil

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АТВ редакција
05.11.2026 14:47

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Automobil policije Federacije BiH na nepoznatoj lokaciji parkiran sa upaljenim rotacionim svjetlima tokom noći
Foto: ATV

Zenička policija traga za nepoznatom osobom koja je pucnjima iz vatrenog oružja oštetila krov putničkog automobila.

Kako je saopšteno iz MUP ZDK prijavu je u Policijskoj stanici Centar u srijedu, 4. novembra, u 15:15 sati podnio Zeničanin I. S. nakon čega su poduzete potrebne radnje.

Uviđaj su obavili službenici Policijske uprave i te nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnih d‌jela izazivanje opšte opasnosti i oštećenje tuđe stvari.

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