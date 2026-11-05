Pucnjava u Zenici, oštećen automobil

Zenička policija traga za nepoznatom osobom koja je pucnjima iz vatrenog oružja oštetila krov putničkog automobila.

Kako je saopšteno iz MUP ZDK prijavu je u Policijskoj stanici Centar u srijedu, 4. novembra, u 15:15 sati podnio Zeničanin I. S. nakon čega su poduzete potrebne radnje.

Uviđaj su obavili službenici Policijske uprave i te nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnih d‌jela izazivanje opšte opasnosti i oštećenje tuđe stvari.