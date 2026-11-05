Policija istražuje slučaj učenika banjalučke medrese

Banjalučka policija istražuje sve okolnosti nestanka i pronalaska maloljetnog učenika banjalučke medrese ”Reis Ibrahim-ef. Maglajlić" koji je, sa povredama po tijelu, pronađen u blizini Vrbasa.

Prema navodima bivšeg potpredsjednika Skupštine grada Bijeljina Samira Baćevca maloljetnika su napale tri nepoznate osobe, kada je iz škole izašao po užinu. Nakon šestočasovne potrage maloljetnik je pronađen u blizini Vrbasa i kako Baćevac navodi imao je povrede glave i unutrašnje krvarenje.

Sanitetom Hitne pomoći mladić je prevezen u UKC Republike Srpske, gdje je ljekarski zbrinut i trenutno se nalazi na kućnom liječenju.

U 16.30 prijavljen nestanak, u 18.15 da je pronađen

Nakon više medijskih upita o cijelom slučaju se oglasila PU Banjaluka navodeći da preduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti u vezi sa prijavom nestanka i pronalaska maloljetnog lica 2. novembra u Banjaluci.

”Navedenog dana oko 16.30 časova PU Banjaluka je prijavljeno da se maloljetni učenik jedne srednje škole u Banjaluci udaljio iz škole u nepoznatom pravcu. Oko 18.15 časova na šetalištu pored Vrbasa pronašla ga je osoba koja je prijavila nestanak”, saopštila je policija.

Zadatak policije je rasvjetljavanje događaja

U saopštenju ne navode da li je maloljetnik bio žrtva napada, niti su na konkretna pitanja ponudili odgovore. Umjesto toga su pozvali medije da prilikom izvještavanja postupaju sa posebnom obazrivošću, poštujući zakonske i etičke obaveze.

”Primarni zadatak policijskih službenika jeste da se utvrde sve činjenice i rasvjetli ovaj događaj”, navode u policiji.

Baćevac je od policije javno zatražio hitnu i ozbiljnu reakciju i rasvjetljavanje slučajeva. Profesionalnu istragu je zatražila i medresa ”Reis Ibrahim-ef. Maglajlić” koja je u saopštenju navela da je rukovodstvo škole upoznato sa slučajem.

Medresa očekuje brzu i profesionalnu istragu

"Kao odgojno-obrazovna ustanova, izražavamo duboku zabrinutost i saosjećanje s našim učenikom i njegovom porodicom, te pratimo njegovo zdravstveno stanje i pružamo im svu neophodnu podršku. Rukovodstvo Medrese je u stalnom kontaktu s nadležnim institucijama i službama kako bi se utvrdile sve tačne okolnosti i relevantne činjenice vezane za ovaj događaj. Očekujemo od nadležnih organa brzu i profesionalnu istragu", saopštila je medresa.

I medresa je zamolili medije i javnost na odgovorno izvještavanje s obzirom da je riječ o maloljetnoj osobi i da su provjere u toku.