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Zvorničanin optužen da je iz nehata usmrtio pješaka na zebri

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05.11.2026 11:50

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разбијена шајба, ударио пјешака
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini podiglo je optužnicu protiv H.H. iz Zvornika jer je, iz nehata, automobilom ”škoda” usmrtio pješaka H.J. na pješačkom prelazu u Kozluku kod Zvornika.

Tragedija se dogodila 1. juna oko 16.35 časova na dionici puta Karakaj – Šepak kod Zvornika.

”Iako je vidio da se približava pješačkom prelazu optuženi je propustio da vozi sa naročitom opreznošću i takvom brzinom da, u slučaju potrebe, može zaustaviti vozilo ispred pješačkog prelaza. Olako je smatrao da neće ugroziti druge učesnike u saobraćaju i postupao je suprotno ZOOBS-u u BiH usljed čega je na pješačkom prelazu prednjim dijelom vozilo udario u pješaka H.J, koji je prelazio kolovoz, sa lijeve na desnu stranu”, navodi se u optužnici.

Usljed udara H.J. je zadobio teške povrede lobanje, prelom vratnog dijela kičmenog stuba i kičmene moždine i prelome rebara usljed čega je na mjestu ostao mrtav.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Optužnica

OJT Bijeljina

Poginuo pješak

vozač

Zvornik

nesreća u Kozluku

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