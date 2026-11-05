Zvorničanin optužen da je iz nehata usmrtio pješaka na zebri

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini podiglo je optužnicu protiv H.H. iz Zvornika jer je, iz nehata, automobilom ”škoda” usmrtio pješaka H.J. na pješačkom prelazu u Kozluku kod Zvornika.

Tragedija se dogodila 1. juna oko 16.35 časova na dionici puta Karakaj – Šepak kod Zvornika.

”Iako je vidio da se približava pješačkom prelazu optuženi je propustio da vozi sa naročitom opreznošću i takvom brzinom da, u slučaju potrebe, može zaustaviti vozilo ispred pješačkog prelaza. Olako je smatrao da neće ugroziti druge učesnike u saobraćaju i postupao je suprotno ZOOBS-u u BiH usljed čega je na pješačkom prelazu prednjim dijelom vozilo udario u pješaka H.J, koji je prelazio kolovoz, sa lijeve na desnu stranu”, navodi se u optužnici.

Usljed udara H.J. je zadobio teške povrede lobanje, prelom vratnog dijela kičmenog stuba i kičmene moždine i prelome rebara usljed čega je na mjestu ostao mrtav.