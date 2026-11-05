Muškarac (56) teško povrijeđen u prevrtanju traktora

Autor:ATV redakcija
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Muškarac D.M. (56) iz Petrova teško je povrijeđen u prevrtanju traktora na području opštine Petrovo.
U PU Doboj navode da se nesreća dogodila juče oko 11.50 časova, kada je došlo do slijetanja traktora ”IMT” sa kolovoza, a potom i do prevrtanja.
”U ovoj saobraćajnoj nezgodi D.M. je zadobio teške tjelesne povrede i isto je upućeno na liječenje u UKC Republike Srpske u Banjaluci”, navode u PU Doboju.
Na licu mjesta izvršen je uviđaj, a tačne okolnosti i uzrok nesreće se istražuju.
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