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Kamion sletio s puta kod Kotor Varoša

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04.11.2026 21:03

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Камион слетио с пута код Котор Вароша
Foto: Screenshot/Facebook

Kamion natovaren drvnim sortimentima sletio je danas, 4. novembra, neposredno prije 11 časova s lokalnog puta u zaseoku Trnovac kod Kotor Varoša.

Policija je tokom uviđaja utvrdila da je prevozio drvo bez žiga i potrebne dokumentacije, potvrđeno je za "Nezavisne novine".

Kako su naveli iz policije, Policijskoj stanici Kotor Varoš oko 11 časova prijavljeno je da se neposredno prije toga dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao kamion marke mercedes.

"Prilikom vršenja uviđaja na licu mjesta saobraćajne nezgode utvrđeno je da su se u tovarnom prostoru navedenog vozila nalazili drvni sortimenti bez žiga i potrebne dokumentacije“, naveli su iz policije.

Dodali su da je o svemu obaviješteno Šumsko gazdinstvo "Vrbanja", radi preduzimanja mjera i radnji iz njihove nadležnosti.

Snimak izvlačenja kamiona nakon saobraćajne nezgode objavljen je na Facebook stranici 'Kruševo Brdo'.

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Tagovi :

Kamion

Saobraćajna nezgoda

Kotor Varoš

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