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Akcija "Demidž": Još osam osoba sprovedeno u OJT Banjaluka

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05.11.2026 08:25

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Акција "Демиџ": Још осам особа спроведено у ОЈТ Бањалука
Foto: ATV

Osam osoba koje su uhapšene juče u akciji "Demidž" sprovedene su danas u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.

Ranije jutros, u Tužilaštvo su sprovedene dvije osobe.

Sprovođenje - akcija "Demidž"

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Akcija "Demidž": Dvije osobe sprovedene u OJT Banjaluka

Podsjećamo, u akciji naziva "Demidž", usmjerenoj na sprječavanje zloupotrebe opojnih droga, uhapšeno je 17 osoba.

U velikoj akciji banjalučke policije uhapšeni su: Mladen Samardžija i Boban Kantar iz Banjaluke, Srđan i Sreten Velimirović iz Laktaša, Aleksandar Solarević iz Banjaluke, Branko Jeličić iz Banjaluke, Maksimilijan Panić iz Kotor Varoša, Radomir Popović iz Banjaluke, Slobodan Škrbić iz Banjaluke, Miroslav Kalabić iz Banja Luke, Siniša Vujinović iz Odžaka, Dejan Gatarić, Stefan Petrović, Bojan Macanović, Marko Radulović i Nikola Amidžić, svi iz Banjaluke.

Akciju je realizovala banjalučka policija u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet, Specijalnom antiterorističkom jedinicom i Žandarmerijom MUP-a Srpske, te PU Odžak.

Akcija Demidž


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Akcija Demidž

Mladen Samardžija

Boban Kantar

PU Banjaluka

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