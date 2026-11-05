Supruzi prijetio ”vađenjem umrlica” jer je djecu upisala u školu i vrtić

Autor:Ognjen Matavulj
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Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini podiglo je optužnicu protiv R.M. iz Zvornika jer je, na proslavi, šakom u nos udario suprugu A.M.R. optužujući je za nevjeru, da bi joj kasnije prijetio ubistvom zbog toga što je djecu upisala u školu i vrtić.
Kako je saopštilo tužilaštvo M.R. je na teret stavljeno da je počinio krivično djelo nasilje u porodici, za koje je zaprijećena novčana kazna ili kazna do tri godine zatvora. U optužnici se navodi da je R.M. 17. januara ove godine sa suprugom bio u ugostiteljskom objektu na proslavi rođendana kod njene porodice.
”Nakon što ih je pozdravio V.S, koji je ranije radio sa njegovom suprugom, R.M. je optužio suprugu da s njim ima ljubavne odnose, pa je počeo da galami na nju. Dok je ona pokušavala da ga smiri R.M. je šakom udario u nos, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu”, navodi se u optužnici.
Dodaje se da je R.M. i ranije iskazivao nasilje ka supruzi kada joj je prijetio ubistvom, što je kod nje izazvalo strah za sopstveni život i sigurnost.
Pojašnjava se da je A.M.R. iz tih razloga napustila bračnu zajednicu i sa djecom se preselila kod svojih roditelja. Međutim, R.M. je nastavio da je uznemirava tražeći od nje da se sastanu i razgovaraju o problemima ili će je u protivnom ubiti.
”Prijetnje je ponovio i 24. avgusta govoreći joj da da izvadi umrlice za sve, iz razloga što je upisala djecu u školu i obdanište”, navodi se optužnici koju je potvrdio Osnovni sud u Zvorniku.
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