Supruzi prijetio ”vađenjem umrlica” jer je djecu upisala u školu i vrtić

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini podiglo je optužnicu protiv R.M. iz Zvornika jer je, na proslavi, šakom u nos udario suprugu A.M.R. optužujući je za nevjeru, da bi joj kasnije prijetio ubistvom zbog toga što je djecu upisala u školu i vrtić.

Kako je saopštilo tužilaštvo M.R. je na teret stavljeno da je počinio krivično djelo nasilje u porodici, za koje je zaprijećena novčana kazna ili kazna do tri godine zatvora. U optužnici se navodi da je R.M. 17. januara ove godine sa suprugom bio u ugostiteljskom objektu na proslavi rođendana kod njene porodice.

Na proslavi šakom udario suprugu

”Nakon što ih je pozdravio V.S, koji je ranije radio sa njegovom suprugom, R.M. je optužio suprugu da s njim ima ljubavne odnose, pa je počeo da galami na nju. Dok je ona pokušavala da ga smiri R.M. je šakom udario u nos, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je R.M. i ranije iskazivao nasilje ka supruzi kada joj je prijetio ubistvom, što je kod nje izazvalo strah za sopstveni život i sigurnost.

Prijetnjama tražio pomirenje

Pojašnjava se da je A.M.R. iz tih razloga napustila bračnu zajednicu i sa djecom se preselila kod svojih roditelja. Međutim, R.M. je nastavio da je uznemirava tražeći od nje da se sastanu i razgovaraju o problemima ili će je u protivnom ubiti.

”Prijetnje je ponovio i 24. avgusta govoreći joj da da izvadi umrlice za sve, iz razloga što je upisala djecu u školu i obdanište”, navodi se optužnici koju je potvrdio Osnovni sud u Zvorniku.