Ramo Isak prijetio čovjeku da će ga "polomiti i završiti"

Ramo Isak, aktuelni ministar unutrašnjih poslova FBiH, osumnjičen je za prijetnje E.R. da će ga "polomiti i završiti". Protiv Isaka je Tužilaštvo ZDK podiglo optužnicu zbog ugrožavanja bezbjednosti.

Prema navodim iz optužnice koja je potvrđena, Isak je nakon verbalnog sukoba sa E.R. u januaru 2025. godine zajedničkom prijatelju K.U. rekao da mu prenese da će ga "polomiti i završiti".

BiH Detalji optužnice: Za šta je optužen Ramo Isak?

K. U. je 30. januara 2025. godine u večernjim satima došao u kuću E. R. u Žepču, gd‌je se nalazila i njegova supruga J. R., te mu prenio navedene prijetnje. Kako se navodi u optužnici, E. R. i njegova supruga prijetnje su shvatili ozbiljno i osjetili strah za vlastitu bezbjednosti, kao i bezbjednost svoje d‌jece. Zbog toga su, nakon što su saznali za prijetnje, pustili pse iz boksa u dvorište radi zaštite porodice.

Tužilaštvo tvrdi da je Isak bio svjestan da upućuje ozbiljne prijetnje koje izazivaju strah, uznemirenost i nesigurnost za život i tijelo E. R., i da je to htio. Zbog toga ga tereti za krivično d‌jelo ugrožavanja sigurnosti iz člana 183. stav 1. Krivičnog zakona FBiH.