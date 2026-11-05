Granična policija spriječila krijumčarenje 27 migranata

Pripadnici Granične policije BiH spriječili su krijumčarenje 27 stranih državljana u pet odvojenih slučajeva na području Posušja, Foče, Gradiške i Tomislavgrada.

Na području Posušja pripadnici Jedinice granične policije Gorica juče su spriječili krijumčarenje četiri državljanina Turske i jednog državljanina Somalije, koje je u vozilu "seat" prevozio državljanin Turske, saopšteno je iz ove policijske agencije.

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Dan ranije na istom području spriječeno je krijumčarenje osam državljana Turske, koje je u vozilu "škoda" prevozio državljanin BiH.

Prilikom pregleda vozila pronađena je određena količina materije koja asocira na spid i marihuanu, zbog čega se osumnjičeni tereti i za krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja droga.

Na području Foče pripadnici Jedinice Granične policije Hum spriječili su krijumčarenje tri državljanina Avganistana i jednog državljanina Irana, koje je u "škodi" prevozio državljanin BiH.

U Gradišci je spriječeno krijumčarenje dva državljanina Palestine, dva Egipta i jednog Sirije, koje je u vozilu "golf" prevozio državljanin Turske.

Prilikom kontrole vozač je pripadniku Granične policije ponudio novac, zbog čega je, osim za krijumčarenje ljudi, osumnjičen i za davanje poklona i drugih oblika koristi.

Peti slučaj otkriven je na području Tomislavgrada, gdje je nakon uočavanja krijumčarenja i bjekstva vozača, kojeg su naknadno zaustavili pripadnici Policijske uprave Tomislavgrad, spriječeno krijumčarenje pet državljana Turske.

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Njih su na mjestu događaja zadržali pripadnici Jedinice granične policije Kamensko, dok je operativnim radom utvrđeno da je vozač državljanin BiH.

O svih pet slučajeva obaviješteno je Tužilaštvo BiH, prema čijim naredbama postupaju pripadnici Granične policije BiH.

Obaviještena je i Služba za poslove sa strancima BiH, a u toku je dalji rad na rasvjetljavanju ovih slučajeva.

(Srna)