Logo

Cijene nafte na najnižem iznosu u posljednja dva mjeseca

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
05.11.2026 16:02

Komentari:

0
nafta ulje bušotina cijene nafte barel
Foto: Pexel/ Jan Zakelj

Cijena nafte na svjetskom tržištu nastavile su danas da padaju, i na najnižem iznosu su u protekla dva mjeseca, piše britanski dnevnik "Fajnenšel tajms".

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora manja za 0,4 odsto i sada je 94,23 dolara po barelu.

Cijena nafte "brent" je od kraja prošle sedmice pala za više od 19 odsto usljed izvještaja o napretku mirovnih pregovora između Vašingtona i Teherana.

ротација полиција

Svijet

Turska: Pet osoba pronađeno mrtvo u automobilu, blokiran dio grada

U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte pala za 1,1 odsto i iznosi 87,15 dolara po barelu.

Britanski list navodi da su cijene nafte u padu pošto se pobjedom Demokratske stranke na izborima u Americi vrši dodatni pritisak na predsjednika Donalda Trampa da okonča sukob sa Iranom.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pad cijena nafte

cijene nafte

brent

Komentari (0)

Pročitajte više

Vehid Dedić

Republika Srpska

OJT Bijeljina pokrenulo istragu protiv Vehida Dedića

32 min

0
Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Radovan Kovačević

Republika Srpska

Kovačević: Napad na bilo kojeg čovjeka Srpske je napad na sve nas i na Srpsku

38 min

0
Na letu Er Srbije dojava o bombi

Srbija

Na letu Er Srbije dojava o bombi

1 h

0
Oglasio se Nestorović o rezultatima izbora: Govorio o Vučiću i studentima

Srbija

Oglasio se Nestorović o rezultatima izbora: Govorio o Vučiću i studentima

43 min

0

Više iz rubrike

HE na Drini

Ekonomija

Decenijama pouzdan gigant: HE „Višegrad“ uz obnovu opreme planira buduće aktivnosti

6 h

0
motor auto vozač popravak

Ekonomija

Njemački gigant ukida 3.460 radnih mjesta u Evropi

8 h

0
Kazne za trgovce naftnim derivatima u Srpskoj dostigle 860 hiljada KM

Ekonomija

Kazne za trgovce naftnim derivatima u Srpskoj dostigle 860 hiljada KM

20 h

0
Euro 6 za uvoz automobila u BiH od 1. aprila: Šta to znači za vozače?

Ekonomija

Euro 6 za uvoz automobila u BiH od 1. aprila: Šta to znači za vozače?

21 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima