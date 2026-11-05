Cijene nafte na najnižem iznosu u posljednja dva mjeseca

Autor:ATV redakcija
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Cijena nafte na svjetskom tržištu nastavile su danas da padaju, i na najnižem iznosu su u protekla dva mjeseca, piše britanski dnevnik "Fajnenšel tajms".
U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora manja za 0,4 odsto i sada je 94,23 dolara po barelu.
Cijena nafte "brent" je od kraja prošle sedmice pala za više od 19 odsto usljed izvještaja o napretku mirovnih pregovora između Vašingtona i Teherana.
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U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte pala za 1,1 odsto i iznosi 87,15 dolara po barelu.
Britanski list navodi da su cijene nafte u padu pošto se pobjedom Demokratske stranke na izborima u Americi vrši dodatni pritisak na predsjednika Donalda Trampa da okonča sukob sa Iranom.
(Srna)
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