Decenijama pouzdan gigant: HE „Višegrad“ uz obnovu opreme planira buduće aktivnosti

Autor:ATV redakcija
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Za 37 godina postojanja Hidroelektrane na Drini Višegrad proizvedeno je oko 40.000 gigavat-časova električne energije.
Planirana godišnja proizvodnja od 910 gigavat-časova utvrđena je na osnovu protoka rijeke Drine kroz objekat hidroelektrane.
Jubilarnu, četrdesetu godinu postojanja obilježiće obnovom vitalne opreme, kao i izradom kvalitetnog dokumenta koji će služiti kao osnova za dalje aktivnosti u radu HE.
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