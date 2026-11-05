Decenijama pouzdan gigant: HE „Višegrad“ uz obnovu opreme planira buduće aktivnosti

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Foto: ATV

Za 37 godina postojanja Hidroelektrane na Drini Višegrad proizvedeno je oko 40.000 gigavat-časova električne energije.

Planirana godišnja proizvodnja od 910 gigavat-časova utvrđena je na osnovu protoka rijeke Drine kroz objekat hidroelektrane. Jubilarnu, četrdesetu godinu postojanja obilježiće obnovom vitalne opreme, kao i izradom kvalitetnog dokumenta koji će služiti kao osnova za dalje aktivnosti u radu HE. Detalji u prilogu:

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