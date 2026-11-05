Logo

Njemački gigant ukida 3.460 radnih mjesta u Evropi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.11.2026 07:56

Komentari:

0
мотор ауто возач поправак
Foto: Pexel/ Jose Ricardo Barraza Morachis

Njemački proizvođač komponenti za automobilsku i industrijsku primjenu „Šefler“ najavio je dodatne mjere štednje koje podrazumijevaju ukidanje 3.460 radnih mjesta u Evropi.

Od tog broja, 2.660 radnih mjesta biće ukinuto u Njemačkoj, kao i pet proizvodnih lokacija, među kojima su četiri u toj zemlji.

Kompanija, čije su akcije uvrštene u indeks MDaks, kao razlog za nove mjere navodi krizu u evropskoj automobilskoj industriji i potrebu za daljim strukturnim prilagođavanjem poslovanja. Ova najava nadovezuje se na program iz novembra 2024. godine, kada je najavljeno ukidanje 4.700 radnih mjesta, piše SEEbiz.

Među lokacijama koje će biti zatvorene su pogoni u Dortmundu, gdje radi 430 zaposlenih, Morbahu sa 160 radnika i Berlinu, sa oko 270 zaposlenih. Kompanija planira i napuštanje lokacije u Švalbahu, nedaleko od Frankfurta. Većina od oko 385 zaposlenih biće premještena u pogon u Frankfurtu, dok će približno 190 radnih mjesta biti ukinuto.

Planirano je i gašenje proizvodnje alata u pogonu u Hohštatu, kao i prilagođavanje segmenta specijalnih mašina u Erlangenu i Švajnfurtu. Promjene kapaciteta i organizacije predviđene su i u drugim njemačkim gradovima, među kojima su Hercogenaurah, Bil, Nirnberg i Regenzburg.

Novi program ušteda oštro su kritikovali sindikat IG Metal i centralni savjet zaposlenih. Predstavnik sindikata za „Šefler“ Tomas Hen ocijenio je da se jedan program ukidanja radnih mjesta nadovezuje na drugi, bez saniranja posljedica prethodnih mjera, i upozorio da takav pristup ne predstavlja dugoročno održiv koncept za Njemačku kao industrijsku lokaciju.

Prema planu kompanije, polovina ukupnog smanjenja broja zaposlenih odnosiće se na proizvodnju, 30 odsto na istraživanje i razvoj, a preostalih 20 odsto na ostale funkcionalne oblasti. Mjere će obuhvatiti ukupno 16 lokacija u Evropi.

Uprava je odluku o dodatnom programu donijela nakon sprovođenja ranije najavljenih strukturnih promjena i zaključivanja 1.800 sporazuma o prijevremenom penzionisanju početkom oktobra. Cilj je smanjenje viška kapaciteta, prilagođavanje razvojnih aktivnosti, niži troškovi rada i efikasnija organizacija.

„Šefler“ očekuje da će program od 2030. godine donositi godišnje poboljšanje dobiti od 300 miliona evra. Izvršni direktor Klaus Rozenfeld (Klaus Rozenfeld) procjenjuje da će jednokratni troškovi njegove realizacije iznositi oko 480 miliona evra.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Šefler

Njemačka

Automobil

Stečaj

ekonomija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Казне за трговце нафтним дериватима у Српској достигле 860 хиљада КМ

Ekonomija

Kazne za trgovce naftnim derivatima u Srpskoj dostigle 860 hiljada KM

13 h

0
Еуро 6 за увоз аутомобила у БиХ од 1. априла: Шта то значи за возаче?

Ekonomija

Euro 6 za uvoz automobila u BiH od 1. aprila: Šta to znači za vozače?

13 h

2
Цијене нафте на свјетском тржишту у паду

Ekonomija

Cijene nafte na svjetskom tržištu u padu

14 h

0
Цијена нафте поново расте

Ekonomija

Cijena nafte ponovo raste

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima