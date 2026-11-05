Njemački gigant ukida 3.460 radnih mjesta u Evropi

Njemački proizvođač komponenti za automobilsku i industrijsku primjenu „Šefler“ najavio je dodatne mjere štednje koje podrazumijevaju ukidanje 3.460 radnih mjesta u Evropi.

Od tog broja, 2.660 radnih mjesta biće ukinuto u Njemačkoj, kao i pet proizvodnih lokacija, među kojima su četiri u toj zemlji.

Kompanija, čije su akcije uvrštene u indeks MDaks, kao razlog za nove mjere navodi krizu u evropskoj automobilskoj industriji i potrebu za daljim strukturnim prilagođavanjem poslovanja. Ova najava nadovezuje se na program iz novembra 2024. godine, kada je najavljeno ukidanje 4.700 radnih mjesta, piše SEEbiz.

Među lokacijama koje će biti zatvorene su pogoni u Dortmundu, gdje radi 430 zaposlenih, Morbahu sa 160 radnika i Berlinu, sa oko 270 zaposlenih. Kompanija planira i napuštanje lokacije u Švalbahu, nedaleko od Frankfurta. Većina od oko 385 zaposlenih biće premještena u pogon u Frankfurtu, dok će približno 190 radnih mjesta biti ukinuto.

Planirano je i gašenje proizvodnje alata u pogonu u Hohštatu, kao i prilagođavanje segmenta specijalnih mašina u Erlangenu i Švajnfurtu. Promjene kapaciteta i organizacije predviđene su i u drugim njemačkim gradovima, među kojima su Hercogenaurah, Bil, Nirnberg i Regenzburg.

Novi program ušteda oštro su kritikovali sindikat IG Metal i centralni savjet zaposlenih. Predstavnik sindikata za „Šefler“ Tomas Hen ocijenio je da se jedan program ukidanja radnih mjesta nadovezuje na drugi, bez saniranja posljedica prethodnih mjera, i upozorio da takav pristup ne predstavlja dugoročno održiv koncept za Njemačku kao industrijsku lokaciju.

Prema planu kompanije, polovina ukupnog smanjenja broja zaposlenih odnosiće se na proizvodnju, 30 odsto na istraživanje i razvoj, a preostalih 20 odsto na ostale funkcionalne oblasti. Mjere će obuhvatiti ukupno 16 lokacija u Evropi.

Uprava je odluku o dodatnom programu donijela nakon sprovođenja ranije najavljenih strukturnih promjena i zaključivanja 1.800 sporazuma o prijevremenom penzionisanju početkom oktobra. Cilj je smanjenje viška kapaciteta, prilagođavanje razvojnih aktivnosti, niži troškovi rada i efikasnija organizacija.

„Šefler“ očekuje da će program od 2030. godine donositi godišnje poboljšanje dobiti od 300 miliona evra. Izvršni direktor Klaus Rozenfeld (Klaus Rozenfeld) procjenjuje da će jednokratni troškovi njegove realizacije iznositi oko 480 miliona evra.