OJT Bijeljina pokrenulo istragu protiv Vehida Dedića

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini naredilo je istragu o sprovođenju istrage protiv Vehida Dedića zbog sumnje da je počinio krivično djelo javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje.

Rečeno je to Srni u Udruženju građana "Istočna alternativa" Republike Srpske.Ovom udruženju je dostavljeno obavještenje o donošenju naredbe o provođenju istrage za osumnjičenog Dedića.

Iz Udruženja su podsjetili da je predsjednik "Istočne alternative" Vojin Pavlović prije skoro tri godine podnio krivičnu prijavu protiv Dedića nakon što se pojavila njegova izjava na Televiziji "Igman" da je bio pripadnik zloglasne muslimanske jedinice "El mudžahedin" i da je bio spreman da siječe uši i kolje srpsku djecu.

Poslije tog snimka Dedić je smijenjen sa mjesta predsjednika Skupštine opštine Bratunac, čiji je još odbornik.

U međuvremenu Dedić je svjedočio u Sudu BiH u predmetu protiv Vojina Pavlovića, koji je duže vrijeme teško bolestan i na višemjesečnom je liječenju.

Pavloviću je potom telefonski prijećeno da će mu biti poklana porodica i zapaljena mu je kuća na porodičnom imanju u bratunačkom selu Buljim, koja je potpuno izgorjela.