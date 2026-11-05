Dodik: Održali smo obećanje

Autor:Stevan Lulić
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Radnicima RTRS-a isplaćene su septembarska i oktobarska plata.
"Drago mi je što smo, kao i uvijek, održali obećanje i što su zaposlenima na RTRS-u isplaćene plate", napisao je Dodik na mreži Iks.
Drago mi je što smo, kao i uvijek, održali obećanje i što su zaposlenima na RTRS-u isplaćene plate.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 5, 2026
Podsjećamo, plate radnicima RTRS-a su isplaćene na osnovu Rješenja Okružnog privrednog suda u Banjaluci, kojim je dozvoljena djelimična deblokada računa RTRS-a za potrebe isplate plata.
Žaleći se na Rješenje o izvršenju, RTRS je uložio prigovor Okružnom privrednom sudu u Banjaluci kojim je, između ostalog, zatražio da račun za isplatu plata radnicima RTRS-a bude odblokiran, što je ovaj sud u tom dijelu prihvatio, dok je ostatak navoda iz prigovora odbacio.
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