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Dodik: Održali smo obećanje

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Стеван Лулић
05.11.2026 15:20

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Milorad Dodik lider SNSD-a konferencija za medije
Foto: ATV

Radnicima RTRS-a isplaćene su septembarska i oktobarska plata.

"Drago mi je što smo, kao i uvijek, održali obećanje i što su zaposlenima na RTRS-u isplaćene plate", napisao je Dodik na mreži Iks.

Podsjećamo, plate radnicima RTRS-a su isplaćene na osnovu Rješenja Okružnog privrednog suda u Banjaluci, kojim je dozvoljena djelimična deblokada računa RTRS-a za potrebe isplate plata.

Žaleći se na Rješenje o izvršenju, RTRS je uložio prigovor Okružnom privrednom sudu u Banjaluci kojim je, između ostalog, zatražio da račun za isplatu plata radnicima RTRS-a bude odblokiran, što je ovaj sud u tom dijelu prihvatio, dok je ostatak navoda iz prigovora odbacio.

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Milorad Dodik

RTRS

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