Dodik: Održali smo obećanje

"Drago mi je što smo, kao i uvijek, održali obećanje i što su zaposlenima na RTRS-u isplaćene plate", napisao je Dodik na mreži Iks.

Drago mi je što smo, kao i uvijek, održali obećanje i što su zaposlenima na RTRS-u isplaćene plate. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 5, 2026

Podsjećamo, plate radnicima RTRS-a su isplaćene na osnovu Rješenja Okružnog privrednog suda u Banjaluci, kojim je dozvoljena djelimična deblokada računa RTRS-a za potrebe isplate plata.

Žaleći se na Rješenje o izvršenju, RTRS je uložio prigovor Okružnom privrednom sudu u Banjaluci kojim je, između ostalog, zatražio da račun za isplatu plata radnicima RTRS-a bude odblokiran, što je ovaj sud u tom dijelu prihvatio, dok je ostatak navoda iz prigovora odbacio.