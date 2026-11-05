Karijerni diplomata Zoran Milivojević ocijenio je u izjavi Srni da poraz republikanaca na izborima u SAD neće dovesti do promjene politike administracije američkog predsjednika Donalda Trampa prema Srbiji i Republici Srpskoj, te da bi Beograd i Banjaluka trebali da iskoriste preostale dvije godine njegovog mandata za afirmaciju srpskih interesa u regionu.

Milivojević smatra da treba računati na nastavak dosadašnje američke politike prema Srbiji, Republici Srpskoj, BiH i regionu u cijelosti, s tim što, kako kaže, treba imati na umu da to neće biti među prioritetima spoljne politike SAD, gdje su na vrhu rat na Bliskom istoku i sukob u Ukrajini.

"Bitno je da Tramp ne menja stav. Rekao bih da on ima konstruktivan odnos prema srpskom pitanju i srpskim interesima u regionu", rekao je Milivojević.

On je ukazao da, kada je riječ o novom Kongresu i demokratama, sada može da se očekuje da oni više insistiraju na temama poput vladavine prava.

"To može da bude izraženije, ali svejedno, jer Srbi na raspolaganju i dalje imaju administraciju koja će sprovoditi konstruktivnu politiku", rekao je Milivojević.

Govoreći o rezultatima međuizbora, Milivojević je ocijenio da je Tramp platio cijenu što je odustao od predizbornih obećanja da će biti mirotvorac, te zbog rata u Iranu, koji je proizveo posljedice na unutrašnjem i na spoljašnjem planu.

"Najvažnije posledice koje su učinile da ovako drastično izgubi međuizbore jesu dešavanja na unutrašnjem planu u vezi sa socijalno-ekonomskim stanjem, rastom troškova života i cena energenata. To su teme na koje su američki birači najosetljiviji i to se Trampu na neki način osvetilo", naveo je Milivojević.

On je ocijenio da su demokrate iskoristile nezadovoljstvo u Americi, odnosno nezadovoljstvo Trampovim mjerama i akcijama u posljednje dvije godine, pa su dobile izbore i u nekim državama koje su bile tradicionalno uporište republikanaca poput Kanzasa, gdje nisu bili na vlasti od 1932. godine.

Milivojević smatra da će ishod ovih izbora znatno smanjiti mogućnost Trampa i njegove administracije da do kraja mandata uspješno sprovode mjere i ciljeve svoje politike, jer demokrate sada potpuno kontrolišu Kongres i imaju većinu i na unutrašnjem i na spoljašnjem planu, budući da kontrolišu zakonodavnu aktivnost.

"Prema tome, donošenje zakona i mogućnost da republikanci u tome učestvuju sada zavisi od demokrata i oni ulaze u svojevrsnu kohabitaciju. Biće nužna saradnja sa demokratama u nastojanjima republikanaca da ostvare neke svoje političke ciljeve ili da realizuju neke projekte", objasnio je Milivojević.

On je dodao da će Tramp, uprkos novom odnosu snaga u zakonodavnoj vlasti, ostati dosljedan svojoj politici i suštinski neće mijenjati ništa, s tim što će više nego inače koristiti predsjednička ovlaštenja, odnosno prava i mogućnosti koje ima i po Ustavu.

"Međutim, što se tiče unutrašnje i spoljne politike predsjednik Tramp neće biti u mogućnosti da ide sa nekim novim ozbiljnim akcijama, već će se više orijentisati da sanira posljedice ovog poraza. Moraće da poradi i na unutrašnjoj politici kako bi se zadržalo to biračko tijelo koje se sada osulo, a to su niži i srednji slojevi, čak i neke manjinske i etničke grupacije", rekao je Milivojević.

On je ocijenio da će Tramp na spoljašnjem planu morati da zaokruži rat na Bliskom istoku tako što će riješiti pitanje sa Iranom.

"Ostaće orijentisan i na ovaj rat u Evropi u pokušaju da preko spoljne politike ipak zadrži poziciju Amerike, a i poziciju za republikance za naredni mandat", istakao je Milivojević.