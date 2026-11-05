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Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske sutra će podnijeti ostavku na tu funkciju kako bi preuzeo mandat poslanika u Narodnoj skupštini.

"Na današnjoj sjednici, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić informisao je Vladu da će sutra podnijeti ostavku na tu poziciju, kako bi mogao da preuzme mandat poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a prema uputstvu Centralne izborne komisije BiH", saopšteno je iz Vlade Srpske.

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