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RiTE Ugljevik opet ispao sa mreže

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05.11.2026 09:52

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РиТЕ Угљевик
Foto: ATV

Nakon svega nekoliko dana rada i proizvodnje električne energije od kupljenog uglja, RiTE Ugljevik je rano jutros ispao sa mreže, saznaje ATV.

„TE Ugljevik je izašao iz pogona u 05.48 časova dana 05.11.2026. godine, zbog pucanja cijevi u kotlu“, potvrđeno je za ATV.

Osim ovog problema, poteškoće postoje i prilikom dopremanja uglja na depo termoelektrane. Problem kamionima koji dovoze ugalj iz Prijedora stvara blato.

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Tagovi :

RiTE Ugljevik

ugalj

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