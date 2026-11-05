Autor:Bojan Nosović
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Nakon svega nekoliko dana rada i proizvodnje električne energije od kupljenog uglja, RiTE Ugljevik je rano jutros ispao sa mreže, saznaje ATV.
„TE Ugljevik je izašao iz pogona u 05.48 časova dana 05.11.2026. godine, zbog pucanja cijevi u kotlu“, potvrđeno je za ATV.
Osim ovog problema, poteškoće postoje i prilikom dopremanja uglja na depo termoelektrane. Problem kamionima koji dovoze ugalj iz Prijedora stvara blato.
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