Domaći konzorcijum izabran za izgradnju vjetroelektrane "Hrgud"

Vjetroelektranu "Hrgud" kod Berkovića sa pratećom infrastrukturom, ukupne vrijednosti 160.108.638 KM bez PDV-a, trebalo bi da gradi domaći konzorcijum koji predvodi firma "El promet", koji je izabran na tenderu Elektroprivrede Republike Srpske.

U konzorcijumu su i preduzeća "Gradip" iz Prnjavora, Građevinski institut iz Banjaluke, "Eko-Euro tim" iz Banjaluke, "Vendom" iz Laktaša, "Naša banka" Banjaluka, "Lager" iz Posušja i "Ventum gradnja", dok je drugoplasirani bio kineski konzorcijum.

Prema odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača, prijedlog ugovora biće dostavljen izabranom ponuđaču nakon isteka roka od 15 dana od dana obavještavanja svih učesnika, a rok realizacije ugovora je 24 mjeseca.

Predviđeno je da izvođač radova u potpunosti finansira projekat, uz fiksnu kamatnu stopu od 7,79 odsto godišnje, rok otplate kredita je 120 mjeseci, grejs period 36 mjeseci, trošak obrade kredita je 1,5 odsto i bez naknade za nepovučena sredstva i trošak osiguranja kredita.

U okviru tog projekta planirano je da bude izgrađeno 10 vjetroturbina, sa pristupnim putevima, dalekovodom i trafostanicom.

Panirana proizvodnja električne energije iz te vjetroelektrane je 160 gigavat-časova godišnje.

Vjetroelektranu "Hrgud" kod Berkovića prethodno su trebali da grade njemački investitori, koji su 2024. godine odustali od tog projekta, nakon čega su iz Elektroptivrede Republike Srpske istakli da će projekat nastaviti sa drugim zainteresovanim investitorima.