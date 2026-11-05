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Dodik: Smrću Vaskrsija Jankovića izgubili smo autentičnog svjedoka operacije "Halijard"

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АТВ редакција
05.11.2026 13:29

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Milorad Dodik lider SNSD-a konferencija za medije
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik uputio je telegram saučešća porodici preminulog Vaskrsija Janković /87/ iz Boljanića, jednog od posljednjih živih svjedoka operacije "Halijard" tokom koje su u Drugom svjetskom ratu sa Ozrena spasavani saveznički avijatičari.

"Sa dubokim žaljenjem primio smo vijest o odlasku Vaskrsija Jankovića, jednog od posljednjih čuvara istine o herojstvu i humanosti našeg naroda na Ozrenu. Vaskrsije je kroz svoj život i dragocjena svjedočenja, a posebno kroz pisano djelo, podigao trajan spomenik plemenitosti i hrabrosti srpskog naroda u spasavanju savezničkih pilota u operaciji 'Halijard'", istakao je Dodik.

Васкрсија Јанковић

Društvo

Preminuo Vaskrsija Janković, jedan od posljednjih svjedoka operacije "Halijard"

Dodik je istakao da je Vaskrsije ostavio dubok pisani trag kroz monografiju pod nazivom "Spasavanje savezničkih avijatičara", koju je napisao u koautorstvu sa Cvijetinom Jovanovićem iz Boljanića.

"Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za Boljanić, Doboj i cijelu Republiku Srpsku, koja je izgubila istinskog i autentičnog svjedoka istorije", naveo je Dodik, prenosi Srna.

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Milorad Dodik

Vaskrsija Janković

Telegram saučešća

Saučešće

Halijard

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