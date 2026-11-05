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Srpska dobija željezničku liniju do Beograda: Vozovi će saobraćati i prema Hrvatskoj

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АТВ редакција
05.11.2026 13:25

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Srpska dobija željezničku liniju do Beograda: Vozovi će saobraćati i prema Hrvatskoj
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske dala je danas saglasnost na red vožnje u željezničkom putničkom saobraćaju za 2026/2027. godinu, kojim je predviđeno uspostavljanje međunarodne putničke linije između Zvornika i Beograda.

Kako je saopšteno iz Željeznica Republike Srpske, novim redom vožnje, pored postojećih linija u unutrašnjem saobraćaju, predviđeno je uspostavljanje linije na relaciji Zvornik Novi – Beograd Centar – Zvornik Novi.

Na ovaj način istočni dio Republike Srpske biće ponovo povezan željezničkim putničkim saobraćajem sa Srbijom, što je posebno značajno za stanovništvo zvorničke regije.

Iz Željeznica Srpske navode da su stanovnici ovog područja prethodnih godina bili primorani da koriste druge vidove prevoza prilikom putovanja u Beograd, te da je postojalo veliko interesovanje za ponovno uspostavljanje željezničke linije.

Pored toga, u dogovoru sa Hrvatskim željeznicama, planirano je uspostavljanje pogranične željezničke veze sa Hrvatskom, uz presjedanje putnika u stanici Volinja.

Značajan pad broja putnika

Prema podacima Željeznica Republike Srpske, tokom 2025. godine prevezeno je ukupno 62.100 putnika, uz ostvarenih 3.207.472 putnička kilometra.

Međutim, u prvih deset mjeseci 2026. godine prevezeno je blizu 25.000 putnika, što ukazuje na značajan pad u odnosu na prethodnu godinu.

Iz ovog preduzeća navode da su na smanjenje broja putnika uticali redukovanje putničkih linija tokom 2025. godine, ali i nedostatak kapitalnih ulaganja u željeznički putnički saobraćaj.

Ističu da su neophodna značajna ulaganja u obnovu voznih kapaciteta i poboljšanje kvaliteta usluga kako bi se putnici ponovo vratili željezničkom prevozu.

O načinima obezbjeđivanja finansijskih sredstava za modernizaciju putničkog saobraćaja Željeznice Republike Srpske već izvjesno vrijeme razgovaraju sa resornim ministarstvom i Vladom Republike Srpske.

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Željeznice Republike Srpske

vozna linija

Beograd

Zvornik

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