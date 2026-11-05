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Zoran Kokanović, koji je nedavno isključen iz Socijalističke partije, od sada će biti dio poslaničkog kluba NPS-DNS u Narodnoj skupštini Republike Srpske, potvrdio je novinarima predsjednik Narodne partije Srpske Darko Banjac.

Kokanović je poslanički mandat osvojio na opštim izborima 4. oktobra kao kandidat Socijalističke partije u Izbornoj jedinici šest. Pristupanjem Kokanovića poslanički klub NPS-DNS u Narodnoj skupštini Republike Srpske brojaće ukupno šest poslanika.

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