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Radnicima RTRS-a isplaćene dvije plate

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АТВ редакција
05.11.2026 15:05

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Radnicima RTRS-a isplaćene dvije plate
Foto: RTRS

Radnicima RTRS-a isplaćene su septembarska i oktobarska plata.

Plate su isplaćene na osnovu Rješenja Okružnog privrednog suda u Banjaluci, kojim je dozvoljena djelimična deblokada računa RTRS-a za potrebe isplate plata.

Žaleći se na Rješenje o izvršenju, RTRS je uložio prigovor Okružnom privrednom sudu u Banjaluci kojim je, između ostalog, zatražio da račun za isplatu plata radnicima RTRS-a bude odblokiran, što je ovaj sud u tom dijelu prihvatio, dok je ostatak navoda iz prigovora odbacio.

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Tagovi :

RTRS

Plata

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