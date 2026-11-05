Radnicima RTRS-a isplaćene dvije plate

Autor:ATV redakcija
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Radnicima RTRS-a isplaćene su septembarska i oktobarska plata.
Plate su isplaćene na osnovu Rješenja Okružnog privrednog suda u Banjaluci, kojim je dozvoljena djelimična deblokada računa RTRS-a za potrebe isplate plata.
Žaleći se na Rješenje o izvršenju, RTRS je uložio prigovor Okružnom privrednom sudu u Banjaluci kojim je, između ostalog, zatražio da račun za isplatu plata radnicima RTRS-a bude odblokiran, što je ovaj sud u tom dijelu prihvatio, dok je ostatak navoda iz prigovora odbacio.
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