Radnicima RTRS-a isplaćene dvije plate

Plate su isplaćene na osnovu Rješenja Okružnog privrednog suda u Banjaluci, kojim je dozvoljena djelimična deblokada računa RTRS-a za potrebe isplate plata.

Žaleći se na Rješenje o izvršenju, RTRS je uložio prigovor Okružnom privrednom sudu u Banjaluci kojim je, između ostalog, zatražio da račun za isplatu plata radnicima RTRS-a bude odblokiran, što je ovaj sud u tom dijelu prihvatio, dok je ostatak navoda iz prigovora odbacio.