Vlada Republike Srpske prihvatila je danas izvještaj Savjeta za razvoj sa prioritetnim mjerama u 16 oblasti, koje će biti uvrštene u Strategiju održivog razvoja Republike Srpske, saopštio je predsjednik Vlade Savo Minić.

On je naveo da je riječ o konkretnim mjerama čiji je cilj pokretanje privrede, otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje životnog standarda građana.

Među prioritetima su povoljni krediti za modernizaciju domaće industrije, povećanje produktivnosti i digitalizacija privrede, snažnija podrška poljoprivrednicima, obnova sela, te razvoj energetike i turizma.

Vlada Republike Srpske danas je prihvatila izvještaj Savjeta za razvoj sa prioritetnim mjerama u 16 oblasti, koje će biti ugrađene u Strategiju održivog razvoja Republike Srpske. To su konkretne mjere koje će pokrenuti privredu, otvoriti nova radna mjesta i obezbijediti bolji život našim građanima! Prioriteti su: povoljni krediti za modernizaciju domaće industrije, veća produktivnost i digitalizacija privrede, snažnija podrška poljoprivrednicima, obnova naših sela, razvoj energetike i turizma, unapređenje obrazovanja, radničkih prava i penzijskog sistema, kao i konkretni programi podrške mladima. Ove mjere su rezultat 16 okruglih stolova i razgovora sa oko 400 predstavnika privrede, akademske zajednice, sindikata, lokalnih zajednica, mladih i drugih društvenih organizacija. Stvaramo Republiku Srpsku u kojoj se više proizvodi, bolje zarađuje, u kojoj sela žive, a mladi imaju razlog da ostanu, rade i stvaraju porodice. — Savo Minić (@minic_savo) November 5, 2026

Planirane su i mjere za unapređenje obrazovanja, radničkih prava i penzijskog sistema, kao i konkretni programi podrške mladima.

Minić je istakao da su predložene mjere rezultat 16 okruglih stolova i razgovora sa oko 400 predstavnika privrede, akademske zajednice, sindikata, lokalnih zajednica, mladih i drugih društvenih organizacija.