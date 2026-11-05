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Minić najavio mjere za privredu, poljoprivredu i ostanak mladih u Srpskoj

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АТВ редакција
05.11.2026 14:31

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Vlada Republike Srpske je najviši organ izvršne vlasti u Republici Srpskoj.
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas izvještaj Savjeta za razvoj sa prioritetnim mjerama u 16 oblasti, koje će biti uvrštene u Strategiju održivog razvoja Republike Srpske, saopštio je predsjednik Vlade Savo Minić.

On je naveo da je riječ o konkretnim mjerama čiji je cilj pokretanje privrede, otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje životnog standarda građana.

Među prioritetima su povoljni krediti za modernizaciju domaće industrije, povećanje produktivnosti i digitalizacija privrede, snažnija podrška poljoprivrednicima, obnova sela, te razvoj energetike i turizma.

Planirane su i mjere za unapređenje obrazovanja, radničkih prava i penzijskog sistema, kao i konkretni programi podrške mladima.

Minić je istakao da su predložene mjere rezultat 16 okruglih stolova i razgovora sa oko 400 predstavnika privrede, akademske zajednice, sindikata, lokalnih zajednica, mladih i drugih društvenih organizacija.

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Savo Minić

Vlada Republike Srpske

Savjet za razvoj Srpske

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