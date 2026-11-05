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Kovačević: Napad na bilo kojeg čovjeka Srpske je napad na sve nas i na Srpsku

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АТВ редакција
05.11.2026 15:55

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Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Radovan Kovačević
Foto: ATV/Branko Jović

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević najoštrije je osudio napad na učenika banjalučke medrese i očekuje od nadležnih da hitno pronađu i kazne odgovorne.

Rekao je da očekuje od nadležnih da hitno pronađu i kazne odgovorne

"Napad na bilo kojeg čovjeka Republike Srpske, napad je na sve nas i na Republiku Srpsku!", poručio je Kovačević u objavi na "Iksu" povodom fizičkog napada na učenika banjalučke medrese.

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Radovan Kovačević

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