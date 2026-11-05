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Na letu Er Srbije dojava o bombi

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АТВ редакција
05.11.2026 15:21

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Na letu Er Srbije dojava o bombi
Foto: Tanjug / AP / AIR SERBIA

Avion Er Srbije na letu JU102 iz Beograda za Bukurešt bezbjedno je sletio na odredišni aerodrom nakon što je nadležnim službama aerodroma u Bukureštu upućena dojava o bombi, saopštila je avio-kompanija.

Kako je navela Er Srbija, dojava je primljena tokom realizacije leta u četvrtak, 5. novembra 2026. godine.

Po slijetanju aviona, postupanje su preuzele nadležne rumunske službe, koje sprovode procedure u skladu sa važećim bezbjednosnim protokolima, navodi se u saopštenju Er Srbije.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Er Srbija

avion

dojava o bombi

Aerodrom

prinudno slijetanje

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