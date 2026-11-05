Na letu Er Srbije dojava o bombi

Autor:ATV redakcija
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Avion Er Srbije na letu JU102 iz Beograda za Bukurešt bezbjedno je sletio na odredišni aerodrom nakon što je nadležnim službama aerodroma u Bukureštu upućena dojava o bombi, saopštila je avio-kompanija.
Kako je navela Er Srbija, dojava je primljena tokom realizacije leta u četvrtak, 5. novembra 2026. godine.
Po slijetanju aviona, postupanje su preuzele nadležne rumunske službe, koje sprovode procedure u skladu sa važećim bezbjednosnim protokolima, navodi se u saopštenju Er Srbije.
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