Oglasio se čovjek koji je naredio vraćanje leta za Moskvu na kojem je bio Vulin

Autor:ATV redakcija
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Direktor korporativne bezbjednosti beogradskog aerodroma "Nikola Tesla" i bivši pripadnik "Kobri" Milan Kuč oglasio se na svom Fejsbuk profilu nakon drame sa letom na kom je bio Aleksandar Vulin.
Kuč je istakao da da bezbjednost, između ostalog, predstavlja i osjećanje, te da osjećati se bezbjedno znači imati povjerenja u institucije i pojedince.
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"U svom radu polazim od jasnih profesionalnih prioriteta: poštovanja zakona, zaštite ljudi i odgovornog doprinosa nacionalnoj bezbjednosti", napisao je Kuč.
On dodaje da se u vazduhoplovnoj bezbjednosti odgovornost svakodnevno potvrđuje dosljednom primjenom procedura, stručnim odlukama i saradnjom sa nadležnim institucijama.
"Profesionalni integritet za mene znači da se ovih načela držim i kada odluke nisu lake. To je temelj povjerenja i odgovornosti koju nosi posao u bezbjednosti. To je temelj pravednog društva", naveo je Kuč.
Podsjećamo, Milan Kuč je naložio vraćanje aviona Er Srbije koji je 3. novembra poletio iz Beograda za Moskvu. U letjelici su se nalazili bivši direktor BIA i nekadašnji ministar Aleksandar Vulin, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović i bivši ministar Nenad Popović.
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Avion na letu JU134 poletio je u 18.48, ali se tokom leta, iznad Litvanije, okrenuo i vratio u Beograd.
Razlog za vraćanje aviona bio je bezbjednosni propust prilikom ukrcavanja Vulina. Vulin je navodno prošao kroz prostor bezbjednosne kontrole u pratnji službenika BIA, ali bez propisanog pregleda, iako se tokom prolaska aktivirao alarm.
Kuč je, nakon pregleda snimaka sigurnosnih kamera, uočio da procedure nisu ispoštovane i naredio povratak letjelice.
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Slučajem su se potom bavila nadležna tužilaštva, a Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je prikupljanje obavještenja i razgovor sa Kučem o okolnostima vraćanja aviona i bezbjednosnim procjenama na osnovu kojih je donijeta odluka, piše "Kurir".
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