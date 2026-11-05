Nijemci otkrili detalje o teroristi iz Beograda: Prešao na islam, deportovan iz Njemačke

Dario Nikolić (18) ubijen je nakon pokušaja ubistva pripadnika Žandarmerije ispred zgrade Ambasade Izraela u Beogradu.

Kako piše vodeći njemački tabloid Bild, njemački istražioci su samo tri mjeseca ranije spriječili napad koji je tada još sedamnaestogodišnji Nikolić planirao u Minhenu, prenosi Dojče vele.

Istraga u Minhenu

Dario Nikolić je od 2022. godine živio kod oca u Minhenu, piše Bild. „Tamo je, po svemu sudeći, prešao na islam i toliko se radikalizovao da su protiv njega pokrenuli istragu tužioci Bavarske centralne službe za borbu protiv ekstremizma i terorizma.“

Prema pisanju Bilda, Dario Nikolić je konkretno planirao antisemitski teroristički napad i u samoj Njemačkoj.

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„Sumnja se da je osumnjičeni izviđao Trg Svetog Jakova u Minhenu i pokušao da nabavi oružje kako bi izveo napad na tamošnji Jevrejski muzej“, rekao je za taj list viši javni tužilac Sebastijan Murer.

Sumnja se da je Dario Nikolić objavljivao simbole terorističke organizacije Islamske države i pribavio uputstvo za izvođenje napada.

Nakon što je uhapšen 22. juna, mjesec dana kasnije, 24. jula, protjeran je u Srbiju, „njegovu matičnu zemlju“, kod majke koja živi u Beloj Reci kod Šapca.

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Neposredno poslije napada, odlazeći ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je da su službe pratile napadača i da je „poznato da je bio pristalica Islamske države“.

Istragu vodi Tužilaštvo za organizovani kriminal, koje je potvrdilo da su saslušani majka i očuh poginulog napadača, ali da im nije određen pritvor. Slučaj se vodi kao akt terorizma.

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Srpski mediji koji su posjetili selo Bela Reka, gdje je porodica živjela, prenose da je Nikolić rođen u pravoslavnoj porodici i kršten, te da porodica navodno nije znala da je prešao na islam niti da se radikalizovao.

Bild rekonstruiše da je „u njegovom rodnom selu“ u Dariju Nikoliću „i dalje tinjala antisemitska mržnja“. U ranim poslijepodnevnim časovima 27. oktobra prestao je da se javlja kući, nakon čega je porodica prijavila njegov nestanak.

Napad na istom mjestu kao 2024. godine

Policajac koji ga je usmrtio prethodno je zadobio posjekotinu na obrazu.

„Nakon uviđaja utvrđeno je da je upotreba službenog vatrenog oružja bila opravdana u samoodbrani“, navelo je ranije u saopštenju Više javno tužilaštvo u Beogradu.

„Moguće je“, piše Bild, „da je osamnaestogodišnjak tim napadom htio da dovrši ono što je prije dvije godine započeo Miloš Žujović (25), koji je takođe prešao na islam.“

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Žujović je nakon prelaska na islam uzeo ime Salahudin, a u junu 2024. godine samostrelom je teško ranio žandarma ispred Ambasade Izraela u Beogradu. I on je stradao od policijskih metaka.