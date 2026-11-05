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Uhapšen Predrag Vuletić, saradnik Aleksandra Vulina

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05.11.2026 11:15

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Ухапшен Предраг Вулетић, сарадник Александра Вулина
Foto: APV

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obavještava javnost da su danas, na osnovu naloga Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšeni osumnjičeni Predrag Vuletić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, i D. M, predsjednik Komisije Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za pregled prijava za dodjelu sredstava, zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja.

U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni Predrag Vuletić, kao službeno lice – pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, i osumnjičena D. M, kao službeno lice – predsjednik Komisije Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za dodjelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dijete za rješavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji AP Vojvodine za 2021, 2022, 2023. i 2024. godinu, zloupotrebom službenog položaja i ovlašćenja pribavili drugim fizičkim licima protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 130.900.000 dinara.

Fizička lica kojima su dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 130.900.000 dinara nisu ispunjavala ni osnovni uslov predviđen konkursom za dodjelu bespovratnih sredstava, a to je rođenje trećeg i/ili četvrtog djeteta.

Istovremeno su osumnjičeni Predrag Vuletić i D. M. nanijeli štetu budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine u iznosu od 130.900.000 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima Predragu Vuletiću i D. M. određeno je zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, u skladu sa zakonom, biti privedeni i saslušani u Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Predrag Vuletić je član Predsjedništva Pokreta socijalista, stranke na čijem je čelu Aleksandar Vulin, a tokom godina važio je za jednog od njegovih najbližih saradnika.

Upravo zbog te povezanosti, Vuletić je obavljao niz rukovodećih funkcija, od članstva u Upravnom odboru Agencije za bezbjednost saobraćaja do pozicije pokrajinskog sekretara, prenosi Telegraf.

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Predrag Vuletić

Aleksandar Vulin

Srbija

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