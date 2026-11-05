Dinar nastavlja da pada u odnosu na evro

Autor:ATV redakcija
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Zvanični srednji kurs danas je 117,6018 dinara za jedan evro, što je najmanja vrijednost dinara prema evru u ovoj godini, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Evropska valuta juče je vrijedela 117,6013 dinara za jedan evro.
Dinar danas vrijedi 0,1 odsto manje nego prije mjesec dana, a 0,3 odsto manje nego prije godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku godine.
Najveća vrijednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara.
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