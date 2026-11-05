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Dinar nastavlja da pada u odnosu na evro

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05.11.2026 08:51

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Динар наставља да пада у односу на евро
Foto: Envato/ Conceptual

Zvanični srednji kurs danas je 117,6018 dinara za jedan evro, što je najmanja vrijednost dinara prema evru u ovoj godini, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Evropska valuta juče je vrijedela 117,6013 dinara za jedan evro.

Dinar danas vrijedi 0,1 odsto manje nego prije mjesec dana, a 0,3 odsto manje nego prije godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrijednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara.

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Tagovi :

Dinar

Srbija

evro

Komentari (1)

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