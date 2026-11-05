Pored A. Š. (33), majke osumnjičene da je nasmrt pretukla svoju jednogodišnju kćerku u Novom Sadu, uhapšen je i otac djeteta T. Š. (54). Njemu se na teret stavlja krivično djelo nepružanje pomoći, za koje je zaprećena kazna zatvora od tri mjeseca do pet godina.

"Ni A. Š. ni T. Š. nisu nigdje radili, živjeli su od socijalne pomoći, međutim, kada je T. Š. odrađivao neke fizičke poslove za dnevnicu. Svi u naselju su bijesni i kivni kada su čuli šta se dogodilo, za tu ženu ne postoji blaga riječ, a za njega ne postoji opravdanje što to nije spriječio", kaže jedna Novosađanka za Kurir.

Prema njenim riječima, i rođaci ove porodice su pogođeni tragedijom.

"Niko ne želi da čuje za njih, bilo je priče da skupljaju novac po familiji kako bi oboma obezbijedili advokate, međutim, mislim da su odustali od toga", dodaje naša sagovornica.

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Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, i ocu djevojčice određeno je zadržavanje u trajanju do 48 časova, a on će danas biti priveden na saslušanje pred nadležnim tužilaštvom.

"U vezi sa navedenim događajem, uhapšen je i osumnjičeni T. Š. (1972), otac maloljetne M. Š, zbog krivičnog djela Nepružanje pomoći, koje je kažnjivo kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina, te je naloženo i njegovo zadržavanje u trajanju do 48 časova", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Majka osumnjičena za teško ubistvo

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je dežurni javni tužilac izašao na lice mjesta i izvršio uviđaj, nakon čega je policiji naloženo da izuzme sve materijalne dokaze i tragove radi daljih vještačenja i analiza.

"U toku daljih preduzetih radnji, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, uhapšena je osumnjičena A. Š. i naloženo je njeno zadržavanje u trajanju do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično djelo Teško ubistvo, kažnjivo kaznom zatvora od najmanje 10 godina ili doživotnim zatvorom", saopštilo je tužilaštvo.

Istraga će utvrditi sve okolnosti koje su prethodile smrti jednogodišnje djevojčice, kao i odgovornost oba osumnjičena.

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Bebu majka tukla kaišem, smrtonosne povrede nanijete metalnom kopčom

Podsjetimo, stravičan zločin dogodio se 2. novembra u večernjim satima u Novom Sadu, kada je, prema navodima Višeg javnog tužilaštva, A. Š. (33) svojoj jednogodišnjoj kćerki zadala više udaraca u predjelu tijela, usljed čega je dijete preminulo.

Prema najnovijim saznanjima iz istrage, sumnja se da je majka djevojčicu tukla kaišem, a da su smrtonosne povrede nanijete metalnom kopčom, odnosno gajkom kaiša.

Prvi rezultati obdukcije i sudskomedicinskih analiza ukazuju na to da je smrt nastupila usljed direktnih komplikacija izazvanih masivnim fizičkim povredama.

Udarci su, prema dosadašnjim nalazima, bili toliko siloviti da su izazvali teško oštećenje i prestanak rada nadbubrežne žlijezde, nakon čega je nastupio fatalni traumatski šok.

Uprkos reakciji medicinskih službi, po prijemu djeteta ljekari su mogli samo da konstatuju smrt.