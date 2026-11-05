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Komšiji motkom razbio glavu zbog parking mjesta

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АТВ редакција
05.11.2026 15:16

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Komšiji motkom razbio glavu zbog parking mjesta
Foto: Pixabay

Majka otac i sin napadnuti su u dvorištu porodične kuće u utorak, 3. novembra, a porodica je prepoznala jedno od napadača kao svog komšiju s kojim ima sukob oko parking mjesta.

Naime, tog dana, nešto poslije 21 sat, S. V. (35) i prijavio da su njegovu porodicu komšije napale palicama, kao i da njegov otac ima povredu glave.

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Prema saznanjima Telegrafa, policija po izlasku na lice mjesta nije zatekla napadače, niti bilo kakvo oružje a na stepenicama ispred kuće bila je jedna baklja.

S. V. je ispričao policiji da je došao kući, kada ga je na ulazu u dvorište presrelo desetak ljudi sa palicama i motkama i krenulo prema njemu. On je ušao u dvoršte i pokušavao da zatvori kapiju, ali bezuspješno - napadači su ušli za njim.

Čuvši komešanje u dvorištu, iz kuće su izašli njegov otac V. V. (66) i majka S. V. (62).

Do tuče je najprije došlo na kapiji, a potom i u dvorištu. Kako je rekao S. V, njegov otac je udaren u nogu, najvjerovatnije kada ga je neko šutnuo, a imao je i vidljive povrede na glavi, dok je njegovu majku S. V. policija zatekla sa ranom na potiljku koja je krvarila. Njih dvoje su prevezeni u Urgentni centar.

Ljekari su kod V. V. konstatovali teške tjelesne povrede u vidu preloma lobanje i nagnječenja mozga i zadržana je na bolničkom liječenju, a S. V. je zadobila laku tjelesnu povredu u vidu razderotine glave i ona je puštena na kućno liječenje.

S. V. je policiji rekao da je među napadačima prepoznao dvoje komšija i istakao da sa njima ima problem oko parking mjesta.

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Komšinica T. D. T. (45) je, kada joj je policija zakucala na vrata, prema saznanjima Telegrafa, rekla da je bila u stanu kada je čula raspravu na ulici, a da je znala da je njen sin F. T. otišao do komšija da popriča o problemu sa parking mjestom. Međutim, ona je rekla da nije znala da će on sa sobom da povede nekoliko drugova, niti šta se tačno desilo.

Kako je rekla, kada je izašla na ulicu, vidjela je da komšinica S. V. stoji i drži drvenu motku.

Oštećena porodica je juče dala svoje iskaze u PS Zvezdara i u toku je dalji rad na slučaju.

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Tagovi :

Tuča

fizički napad

Beograd

Parking

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