Zbog čega nikada ne treba konzumirati kafu prije vode ujutru?

Prva stvar koju unesemo u organizam nakon buđenja postavlja ton za cijeli dan, ali kada je to kafa umjesto čaše vode, tijelo reaguje brže nego što mislimo.

Spoj prirodnog diuretičkog efekta kofeina i jutarnje dehidracije stvara idealne uslove za opterećenje krvnih sudova i skok pritiska.

Društvo Svi su ludi za Er Frajer fritezama: Jesu li stvarno toliko dobre?

Iako je kafa uglavnom voda i uračunava se u unos tečnosti, ona ne bi trebalo da zamijeni pijenje obične vode. Međutim, pošto je voda bez ukusa, lako je zaboraviti je ili joj se ne radovati na početku dana.

Posezanje za šoljicom kafe odmah ujutru je rutina za mnoge ljude, ali ispijanje te šoljice kafe prije vode može dovesti do dehidriranosti, a dehidracija, zajedno sa još nekoliko efekata kafe, može povećati krvni pritisak.

Krvni pritisak može porasti zbog dehidracije

Kofein, glavni sastojak kafe, ima blage diuretičke efekte. To znači da unos kafe može izazvati blagi gubitak tečnosti povećavajući protok krvi do bubrega i uzrokujući da oni oslobađaju više vode kao urin. Ovaj dehidrirajući efekat je posebno tačan kada kafu pijete povremeno, a ne redovno i u količinama većim od umjerenih.

Dehidrirajući efekat kafe, u kombinaciji sa preskakanjem vode, znači da biste mogli da izložite svoje tijelo riziku od dehidracije. Dehidracija može negativno uticati na krvni pritisak.

Dehidracija zgušnjava krv, smanjujući tečnost u krvnim sudovima i primoravajući srce da radi jače kako bi pumpalo krv uprkos otporu. Ovo može povisiti krvni pritisak. Pijenje obične vode prije kafe može pomoći u smanjenju ovog rizika sprečavanjem skokova krvnog pritiska izazvanih dehidracijom.

Scena Da li znate ko je prva supruga Mile Kitića s kojom ima i kćerku? Nikad o njima ne govori

Krvni pritisak usljed stresa zbog gastrintestinalnih tegoba

Krvni pritisak može porasti zbog stresa povezanog sa gastrointestinalnim tegobama koje kafa može izazvati.

Kafa je blago kisela sa opsegom pH vrijednosti od oko 4,85 do 5,13. Stručnjaci često savjetuju da ljudi sa stanjima kao što je gastroezofagealna refluksna bolest (GERB), što je hronični kiseli refluks, izbjegavaju ili ograničavaju unos kisele hrane kao što je kafa, pošto se čini da je ona okidač za njihove simptome.

Ona može podstaći opuštanje ezofagealnog sfinktera, dozvoljavajući višku želudačne kiseline da prođe u jednjak.

Pored toga, istraživanja sugerišu da kofein i druge komponente u kafi stimulišu proizvodnju želudačne kiseline, ali ne ubrzavaju pražnjenje želuca.

Neka istraživanja su pokazala dvosmjernu vezu između gastrointestinalnih tegoba i povećanja stresa, anksioznosti i emocionalne nelagodnosti, što sve može negativno uticati n krvni pritisak.

S druge strane, pijenje čaše vode, posebno tople vode nakon buđenja, može pomoći da se umiri i opusti digestivni sistem, podrži pokretljivost crijeva i ublaži gastrointestinalni problemi poput opstipacije, nadimanja i nelagodnosti.

Društvo Pojavio se mrki medvjed: Lovci upozoravaju mlade zbog njihovih radnji

Može doći do privremenog skoka, bez obzira na unos vode

Kafa može privremeno podići krvni pritisak, posebno kod ljudi koji ne piju kafu često. Osim privremenog skoka, unos kafe može vremenom uticati na krvni pritisak kod nekih ljudi.

Osim učestalosti konzumiranja, drugi faktori koji mogu uticati na to kako kafa utiče na krvni pritisak uključuju koliko pijete, vaše godine, vrstu zrna kafe i metod pripreme.

(Blic)