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Odobrene kliničke probe za nove vakcine protiv ebole

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04.11.2026 18:41

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Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спречавања развоја болести.
Foto: pexels/Laura Beauty Designer | Brasil

Svjetska zdrastvena organizacija (SZO) odobrila je kliničke probe za dvije nove vakcine protiv ebole.

"Probe su počele proteklog mjeseca sa vakcinom `Ervebo` koja je odobrena u borbi protiv virusa ebole, ali ne i za vrstu `Bundibugjo` koji se širi u Kongu. Stručna grupa SZO danas je preporučila da se dodaju dvije vakcine za probu", rekao je generalni direktor SZO Tedros Adanom Gebrejesus.

Napomenuo je da su vakcine moćno oruđe ali nisu zamijena za dokazane mjere za spašavanje života, a to su rana dijagnoza i njega, praćenje kontakata, izolacija, bezbjedne i dostojanstvene sahrane i iskreno ophođenje sa zajednicama.

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Iz afričkog Centra za kontrolu i prevenciju oboljenja početkom sedmice je saopšteno da je od ebole umrlo 5.300 osoba, od čega većina u Demokratskoj Republici Kongo.

Potvrđena su 10.444 slučaja ebole uz stopu smrtnosti većom od 50 odsto, prenosi AFP.

(Srna)

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Tagovi :

Ebola virus

Vakcina

ebola

SZO

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