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Milutin Vujičić potpisao višegodišnji ugovor sa Igokeom

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04.11.2026 18:13

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Нови члан Игокее, Милутин Вујичић, који је са клубом потписао вишегодишњи уговор.
Foto: bcigokea/Instagram

Košarkaški klub Igokea m nastavlja sa jačanjem igračkog kadra. Novi član Igosa je Milutin Vujičić, koji je sa klubom potpisao višegodišnji ugovor.

Vujičić je rođen 8. marta 2002. godine u Podgorici, odrastao je u Foči, visok je 192 centimetra i nastupa na bekovskim pozicijama.

Košarkaški put gradio je kroz mlađe kategorije Crvene zvezde, gdje je stigao i do seniorskog tima, a tokom dosadašnje karijere nosio je dresove FMP-a, Zlatibora, Čačka 94 i švedske Sloge Upsala, iz koje dolazi u Igokeu.

U dosadašnjem dijelu sezone 2026/27, nastupajući u švedskom prvenstvu, na sedam odigranih utakmica prosječno je bilježio 11,7 poena, 4,4 skoka i 3,9 asistencija.

Dolaskom u Igokeu Vujičić će obnoviti saradnju sa trenerom Nenadom Stefanovićem, sa kojim je ranije sarađivao u FMP-u.

Potpisivanjem višegodišnjeg ugovora sa Vujičićem, KK Igokea m nastavlja sa formiranjem igračkog kadra i dugoročnim razvojem ekipe.

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KK Igokea

košarka

Milutin Vujičić

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