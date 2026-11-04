NBA liga poništila kaznu za Luku Dončića

NBA liga saopštila je da je tehnička greška dosuđena Luki Dončiću protiv Majamija – poništena.

Dončić je dobio tehničku krajem druge četvrtine u pobjedi nad Hitom (138:117).

Ova odluka je smanjila Dončićev broj tehničkih sa dvije na jednu ove sezone.

Igrač dobija automatsku suspenziju od jedne utakmice i kaznu od 5.000 dolara ako mu se dosudi 16 tehničkim grešaka u regularnoj sezoni.

The technical foul called on Luka Doncic last night against the Miami Heat has been rescinded by the NBA, per @NBAOfficial https://t.co/thjSYD666v — LakersCenter (@LALakersCenter) November 4, 2026

Dončiću se to dešavalo četiri puta tokom osam sezona u NBA ligi.

Uključujući i prošlu sezonu, kada je zbog kazne morao da preskoči meč 30. marta protiv Vašingtona.

(b92)