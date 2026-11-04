NBA liga poništila kaznu za Luku Dončića

Autor:ATV redakcija
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NBA liga saopštila je da je tehnička greška dosuđena Luki Dončiću protiv Majamija – poništena.
Dončić je dobio tehničku krajem druge četvrtine u pobjedi nad Hitom (138:117).
Ova odluka je smanjila Dončićev broj tehničkih sa dvije na jednu ove sezone.
Igrač dobija automatsku suspenziju od jedne utakmice i kaznu od 5.000 dolara ako mu se dosudi 16 tehničkim grešaka u regularnoj sezoni.
The technical foul called on Luka Doncic last night against the Miami Heat has been rescinded by the NBA, per @NBAOfficial https://t.co/thjSYD666v— LakersCenter (@LALakersCenter) November 4, 2026
Dončiću se to dešavalo četiri puta tokom osam sezona u NBA ligi.
Uključujući i prošlu sezonu, kada je zbog kazne morao da preskoči meč 30. marta protiv Vašingtona.
(b92)
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