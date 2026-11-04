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NBA liga poništila kaznu za Luku Dončića

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04.11.2026 14:35

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Кошаркаш Лос Анђелес лејкерса Лука Дончић додаје лопту током другог полувремена утакмице НБА лиге против Мајами хита, одигране у понедјељак, 2. новембра 2026. године, у Лос Анђелесу.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jayne-Kamin-Oncea

NBA liga saopštila je da je tehnička greška dosuđena Luki Dončiću protiv Majamija – poništena.

Dončić je dobio tehničku krajem druge četvrtine u pobjedi nad Hitom (138:117).

Ova odluka je smanjila Dončićev broj tehničkih sa dvije na jednu ove sezone.

Igrač dobija automatsku suspenziju od jedne utakmice i kaznu od 5.000 dolara ako mu se dosudi 16 tehničkim grešaka u regularnoj sezoni.

Dončiću se to dešavalo četiri puta tokom osam sezona u NBA ligi.

Uključujući i prošlu sezonu, kada je zbog kazne morao da preskoči meč 30. marta protiv Vašingtona.

(b92)

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Luka Dončić

NBA

Kazna

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