Dončić ne prestaje da „rešeta“: 42 poena Majamiju, ni Adetokumbo nije mogao da mu parira

Košarkaši Los Anđeles lejkersa savladali su na domaćem terenu Majami hit rezultatom 138:117 u utakmici NBA lige.

Luka Dončić ponovo je predvodio tim iz Kalifornije i bio najefikasniji igrač susreta sa 42 postignuta poena.

Domaći tim je odlučujuću prednost stekao u trećoj četvrtini, koju je dobio rezultatom 32:21.

Dončić je pružio još jednu sjajnu partiju, pošto je uz 42 poena upisao i 13 asistencija te sedam skokova. Pogodio je šest trojki, a već u prvoj četvrtini postigao je 16 poena, uz pet asistencija i četiri skoka.

Ovo je bila peta uzastopna utakmica na kojoj je Dončić postigao najmanje 37 poena. Tokom tog niza od pet mečeva slovenački košarkaš prosječno bilježi 43,4 poena po utakmici.

Pored Dončića, u pobjedničkom timu istakao se Ostin Rivs sa 27 poena, dok je Voker Kesler ostvario dabl-dabl učinak od 15 poena i 15 skokova.

U ekipi Majamija najefikasniji je bio Janis Adetokumbo sa 30 poena, 12 skokova i sedam asistencija. Klej Tompson postigao je 19 poena, a Bem Adebajo dodao je 16.

Majami je tako upisao peti poraz u sedam odigranih utakmica ove sezone. Srpski košarkaš Nikola Jović takođe je nastupio za tim sa Floride, ali je za sedam minuta na parketu postigao dva poena.

Lejkersi sada imaju šest pobjeda i dva poraza, a naredni meč igraju na domaćem terenu protiv Sakramento kingsa. Majami će takođe u Los Anđelesu odmjeriti snage sa Klipersima.

(RTS)