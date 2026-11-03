Logo

Dončić ne prestaje da „rešeta“: 42 poena Majamiju, ni Adetokumbo nije mogao da mu parira

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.11.2026 08:03

Komentari:

0
Кошаркаш Лос Анђелес лејкерса Лука Дончић додаје лопту током другог полувремена утакмице НБА лиге против Мајами хита, одигране у понедјељак, 2. новембра 2026. године, у Лос Анђелесу.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jayne-Kamin-Oncea

Košarkaši Los Anđeles lejkersa savladali su na domaćem terenu Majami hit rezultatom 138:117 u utakmici NBA lige.

Luka Dončić ponovo je predvodio tim iz Kalifornije i bio najefikasniji igrač susreta sa 42 postignuta poena.

Domaći tim je odlučujuću prednost stekao u trećoj četvrtini, koju je dobio rezultatom 32:21.

Dončić je pružio još jednu sjajnu partiju, pošto je uz 42 poena upisao i 13 asistencija te sedam skokova. Pogodio je šest trojki, a već u prvoj četvrtini postigao je 16 poena, uz pet asistencija i četiri skoka.

Ovo je bila peta uzastopna utakmica na kojoj je Dončić postigao najmanje 37 poena. Tokom tog niza od pet mečeva slovenački košarkaš prosječno bilježi 43,4 poena po utakmici.

Pored Dončića, u pobjedničkom timu istakao se Ostin Rivs sa 27 poena, dok je Voker Kesler ostvario dabl-dabl učinak od 15 poena i 15 skokova.

U ekipi Majamija najefikasniji je bio Janis Adetokumbo sa 30 poena, 12 skokova i sedam asistencija. Klej Tompson postigao je 19 poena, a Bem Adebajo dodao je 16.

Majami je tako upisao peti poraz u sedam odigranih utakmica ove sezone. Srpski košarkaš Nikola Jović takođe je nastupio za tim sa Floride, ali je za sedam minuta na parketu postigao dva poena.

Lejkersi sada imaju šest pobjeda i dva poraza, a naredni meč igraju na domaćem terenu protiv Sakramento kingsa. Majami će takođe u Los Anđelesu odmjeriti snage sa Klipersima.

(RTS)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

košarka

Luka Dončić

utakmica

Los Anđeles Lejkersi

Komentari (0)

Više iz rubrike

Центар Денвер нагетса Никола Јокић (у средини) долази до ничије лопте, док га у томе покушавају спријечити бек Портланд трејлблејзерса Скут Хендерсон (лијево) и центар Роберт Вилијамс Трећи, током другог полувремена НБА утакмице одигране у понедјељак, 2. новембра 2026. године, у Денверу.

Košarka

Okršaj Jokića i Avdije u Denveru: „Džoker“ blizu tripl-dabla, Izraelac predvodio Portland do pobjede

2 h

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић (15) постиже кош полагањем у првом полувремену утакмице НБА лиге против Њу Орлеанс Пеликанса, одигране у Њу Орлеансу у сриједу, 28. октобра 2026. године.

Košarka

Udar na Nikolu Jokića: Da li je kraj?

12 h

0
Кошаркаши Игокее поражени од Зенита

Košarka

Košarkaši Igokee poraženi od Zenita

13 h

0
Лопта на терену КК Игокеа

Košarka

Vinlajn Basket kup: Igokea večeras gostuje Zenitu

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima