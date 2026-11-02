Udar na Nikolu Jokića: Da li je kraj?

Najbolji košarkaš planete Nikola Jokić je novu NBA sezonu počeo u nešto slabijem ritmu, zbog čega u SAD već počinju da kruže priče kako su najbolji dani iza njega.

Jokić ima 31 godinu i na prvih pet utakmica nove sezone u prosjeku bilježi 21,2 poena, 9,8 skokova i 9,2 asistencije.

Za bilo kog drugog igrača u ligi, te brojke bi značile da igra u životnoj formi, ali ne srpskog superstara.

To je zapazio američki novinar Mark Kizla, koji je u listu "Denver gazet" objavio članak u kom se pita da li je Jokić već sada osvojio svoju posljednju MVP titulu, odnosno da li će karijeru završiti sa tri trofeja namijenjena najkorisnijem igraču NBA lige.

"Trendovi se ne mogu utvrditi na osnovu svega pet utakmica u dugoj NBA sezoni. Ali obratite pažnju na ovo: čini se da Nagetsi pokušavaju da promijene, ili bar prilagode, svoj identitet. Iako je i dalje ’mašina za tripl-dablove’, prosjek poena Nikole Jokića pao je na 21,2 poena po utakmici, što je najniži nivo još od sezone 2019/20, godine prije nego što je započeo svoj niz partija na MVP nivou i potvrdio se kao najbolji igrač na planeti", rekao je on.

"Da li je Jokić osvojio posljednju MVP nagradu u karijeri? I da li su Nagetsi odlučili da bi mogli biti opasniji tim ukoliko se ne bi toliko oslanjali na poenterski učinak svog najboljeg igrača?", pita on.

Podsjetimo, na otvaranju sezone protiv Oklahoma Siti Tandera, Jokić je postigao svega 13 poena, a onda je upisao tripl-dabl protiv Nju Orelans Pelikansa sa 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija. U naredna tri meča, Srbin je ubacivao 19, 21 i 18 poena. Uz to, Nikoli su pali i procenti šuta, pa tako iz igre pogađa 47,7 odsto šuteva, dok je iza linije za tri poena na 20,8 odsto, što mu je najgori procenat u karijeri.

(Kurir)